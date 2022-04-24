Kılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Ankara Mamak'ta elektriği kesilen bir aileyi ziyaret etti.

Aile ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Elektriği uzun süredir kesilen bir ailedeydik. Aileyi dinledik. İki güzel evladı var. Yaşanan trajedi onların kaderi değil. Eğer bu ülkede bir aile elektirik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir” dedi.

'Türkiye’nin değişime ihtiyacı var'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin "derin bir trajediyle karşı karşıya olduğu" söyleyerek, değişime ihtiyaç olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı şunları kaydetti:

“Kimse keyfinden elektrik borcumu ben ödeyemiyorum demez. Ya yiyecek ya da elektrik borcunu ödeyecek; geliri bu kadar sınırlı. Dolayısıyla Türkiye derin bir trajediyle karşı karşıya. Dünyanın ve Türkiye’nin değişime ihtiyacı var. Her evde huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye’yi onlar için inşa etmek istiyoruz. Böyle bir sorumluluktan hiçbir siyasetçi kaçınamaz. Değişimi gerçekleştireceğiz. Bu milletin karakteri değişimden yanadır. Değişimin garantisi milletin karakteridir. Bu millet zulme karşı kulaklarını tıkamaz. Eğer birimiz karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında ‘5’li çete’ye de atıfla, “Eğer siz elektriği kesip insanları karanlığa mahkum ediyorsanız, 5’li çeteye dünyanın milyarlarını aktarıp elektriği kesiyorsanız o zaman bir sorun var demektir. Sosyal devlet 5’li çetelere kaynak aktarmak için değil vatandaşın elektriği kesilmesin diye vardır. 5’li çetelere kaynak aktarmak için değil, vatandaşın elektriğini güvence altına almak için sosyal devletin olması lazım” dedi.

Gazetecilerin “10 aydır elektrik yok, doğal gaz yok. Ne yapmışlar?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Mum ışığıyla” yanıtını verdi.