Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Halkı kışkırtmaya yönelik adımların sonuncusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da bakanlık binasında düzenlenen "Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, 1 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada "İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor" diye konuştu.

'Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bir tarz'

İHA'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturasını ödemeyeceği" sözlerini de değerlendiren Bakan Dönmez, "Muhalefetini Türkiye’nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz. Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna dün şahit olduk. Sorumlu siyasetin öznesi olması gerekenler, sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanın içinde olduğunun farkında olmalı. Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız” dedi.

'Enerji sektörü olarak biz de bu siyasetle karşı karşıya kalıyoruz'

Bakan Dönmez, “Halktan ve tüm paydaşlardan gelen önerilere göre de çalışmalarımıza devam edeceğiz. İftira ve yalanların başrolde olduğu kirli bir siyaset var maalesef. Her şey bu yalan siyaseti üzerinden nasibini alıyor. Enerji sektörü olarak biz de bu siyasetle karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.

Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteğinin devam ettiğini öne süren Bakan Dönmez, “100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğalgazda ise 100 liralık maliyetin neredeyse 75 lirası devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Buna ek olarak bu süreçte enerji sektöründen de sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi de ifade ettik” dedi.

'Önerileri değerlendiriyoruz'

Dönmez, "Küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler var, onları da değerlendiriyoruz. Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk’ın ve hakikatin yanında yer alacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Dönmez’in yanı sıra, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan, Aydın, Denizli, Muğla Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Ömer Faruk Gültekin, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent EDAŞ Başkanı Ümit Kiler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Yiğit, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Genel Müdürü Uğur Yüksel, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den Necmi Odyakmaz, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Nihat Özdemir, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Hikmet Sezer ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler ve çok sayıda ELDER üyesi katıldı.