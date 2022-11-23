Bakan Dönmez'den Düzce açıklaması: Elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz

Dönmez, Düzce'de meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgelere kontrollü olarak enerji verildiğini bildirdi.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Dönmez, "Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz. Tüm ekiplerimiz ve AFAD sahada koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. (AA)

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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem