Bakan Dönmez'den çelişkili açıklamalar: Önce 'yangın yok' dedi

Bartın Amasra'daki TTK kömür madeni ocağında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gazetecilere yaptığı ilk açıklamada içeride devam eden bir yangının olmadığını ileri sürdü.

Bir gazetecinin "Aşağıya yangın tüplerinin indiğini gördük, acaba herhangi bir yangın sözkonusu mu?" sorusuna Dönmez'in yanıtı "Bunlar önlem almayla ilgili bir husustur. İçeride devam eden bir yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, müdahale etmek gerekir o açıdan gerek temiz hava tüpleri gerek yangın tüpleri o nedenle indiriliyor. Müdahale eden arkadaşlarımız da zaten son derece deneyimli arkadaşlar" oldu.

Sabah saatlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının artmasının ardından yeniden kameralar karşısına geçen Bakan Dönmez bu kez "Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yanık var, yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangında orada oluşan karbonmonoksiti etkisini azaltmaya çalışıyorlar. O çalışmalar devam ediyor" dedi ve maden ocağında kurtarılmayı bekleyen 15 kişinin olduğunu söyledi.

Dönmez “10-11 tanesi yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil; fakat, güvenli bir şekilde oraya girmek için yangını ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer dört ya da beş işçimiz kısmi göçüklerin olduğu yerde olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.