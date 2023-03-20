Bakan Dönmez'den 'bor' açıklaması: 'Teşviklerle ilgili çalışıyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borla ilgili teşvikler üzerine çalıştıklarını belirterek, "Bazı firmalarla görüşmelerimiz başladı" dedi.

Sabah yazarı Dilek Güngör, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışı öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Balıkesir Bandırma Bor Karbür Tesisleri'nde düzenlediği toplantıdan notlarını aktardı.

Kullanım alanındaki ürünleri üreten şirketlerle görüştüklerini açıklayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Bor karbür ihraç edildiğinde 35-45 bin dolar oluyor. Burada bir ekosistem kurulmasını istiyoruz. Bor karbürün kullanıldığı sektörlerin küresel pazar değeri yıllık 60 milyar dolar. İşte bu ürünleri yapan küresel firmaları ülkemize davet ediyoruz. Biz ihraç fiyatıyla yurt içi fiyatını farklılaştıracağız. Yani ihraç ettiğimiz fiyat 100 ise bunu Türkiye'de kullanırsa daha düşük fiyattan vereceğiz. Hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılara diyoruz ki 'Gelin biz bor karbür de ürettik. Siz burada üretim yapın, hammaddeyi ucuza sağlayalım. Teşviklerle ilgili çalışıyoruz. Bazı firmalarla görüşmelerimiz başladı."