Bakan Dönmez patlamanın olduğu madeni ziyaret edip, alınan tedbirleri övmüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün patlamanın meydana geldiği Bartın Amasra'daki TTK maden ocağına 20 Eylül'de yaptığı ziyarette Soma'daki maden faciasının ardından alınan tedbirleri övmüş, "Evet sıfırlayamadık gönül ister ki hedefimiz o. Sıfır ölümlü iş kazası olsun" demişti.

Dönmez ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizin ilk maden teşkilatlarından Amasra TTK'yı ziyaret ettik. Türkiye'de madenciliğin başladığı, geliştiği, büyüdüğü yerlerdeyiz. Madenlerimizi çıkaracak, işleyecek ve ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz" demişti.

Dönmez ziyaretinde işçilere yaptığı konuşmada "Bir kere şunu ilk baştan söyleyeyim. Önce güvenlik. Sizin canınızın güvenliği biz şu tesisin tamamına değişmez. Onun için de ilk talimatımız yöneticileri atadığımızda genel müdürümüz de burada. Bir işçimizin kılına, tırnağına zarar gelmesin. Onu kaldıramayız, telafi de edemeyiz. Zaman içerisinde çok trajik, üzüntü verici kazalarımız da olmadı değil. Bunları hep birlikte yaşadık. Buna rağmen belki içinizde arkadaşlarını, babasını, büyüklerini kaybetmiş olan arkadaşlarınız da olabilir. Ama ben Zonguldak'ta benzer şekilde Soma'da gördüğüm bir husus var. İş kazalarına rağmen kömür işletmesi adeta şehrin en kılcal damarlarına kadar işlemiş. Severek yapıyor. İnsan sevmeden o sahaya inemez çalışamaz. Büyük emek harcıyor. Biz müteaddit defalarca ocağa da girmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Soma'daki maden faciasının ardından çalışma koşullarının iyileştirildiğini savunan Bakan Dönmez şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaşanan ölümcül kazaların ardından çalışma şartlarının iyileştirildiğini ve standartların belirlendiğini anlatan Bakan Fatih Dönmez, "Bir başka husus da 2013 yılında o elim kazadan sonra özellikle maden iş kolunda çalışanlarımıza dönük özellikle yeraltında bir takım özel tedbirler alındı. Çalışma şartları iyileştirildi. Çalışma saatleri kısaltıldı. Hafta sonu tatilleri kesinlik kazandırılmış oldu. En az iki asgari ücret şartı getirildi. Şimdi o tarihten sonra o tedbirlerden sonra arkadaşlarla da ben özellikle iş kazalarını da yakinen takipteyim. Bu alınan hukuki tedbirlerin regülasyonunun iş kazalarına etkisi ne olmuş. Bıçak gibi azalır hale gelmiş. Evet sıfırlayamadık gönül ister ki hedefimiz o. Sıfır ölümlü iş kazası olsun. Ama dünyada da en riskli iş kollarının başında da maden sektörü geliyor. Orada işveren kadar emekçi işçi kardeşlerimizin de çok hassas dikkatli olması lazım. Yıllarca yaşanmışlık tecrübeler insana bazı şeyleri öğretti. Uzunmehmet'ten bu tarafa kaç yıl geçti? Bir asra aşkın madencilik kültürü var. Orada da yaşanmışlıklar var. Devlet sonunda oturdu standartları belirledi ve artık herkes uymak zorunda. Olumlu neticelerini hep birlikte görüyoruz."

9 gün önce de Sayıştay ziyareti

Ayrıca aynı madeni 9 gün önce de 5 Ekim 2022 tarihinde Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı’nın da ziyaret ettiği de görüldü. Bu ziyaret resmi sitede şöyle anlatıldı:

“T.C. Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı Sn. İbrahim Özkarcı başkanlığında Uzman Denetçiler ile Kurumumuz Genel Müdürü ve beraberindeki ekip Amasra TİM’de yeraltına inerek -300/-350 kotları arasında, hâlihazırda ayak boyu 150 m. pano boyu 350 m. olan Yarı Mekanize Güney Tavan Damar ayakta incelemelerde bulundular.”