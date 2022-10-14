Bartın'da madende patlama: Yeraltında çok sayıda işçi var

Bartın Amasra’daki maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamanın grizu patlaması olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yer altında mahsur kalan işçilerin olduğunu söyledi.

Valilikten açıklama

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasya Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir Patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

'6 işçi hareketsiz'

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır Halk TV'de katıldığı canlı yayında "İçeride 87 arkadaşımız vardı. 81 tanesi hareketli, 6 tanesi hareketsiz görünüyor" dedi.

Alınan ilk bilgilere göre 11 işçi şu ana kadar sağ kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dönmez ve Soylu Bartın'a gidiyor

Maden ocağında patlama nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile İçişleri Bakanı Soylu'nun "Erdoğan'ın talimatıyla" Bartın Amasra'ya gittiği açıklandı.

Soruşturma başlatıldı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir" denildi.

Madenden çıkan işçi: Göz gözü görmedi

Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Vali Arslan: Şu an 6. yaralımızı çıkarıyoruz

Gazetecilere açıklama yapan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şuan -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK’nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" dedi.

AFAD: Trafo kaynaklı patlama

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bartın TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir" denildi. Açıklamada bölgeye AFAD, Emniyet, jandarma, TTK ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

AFAD'ın açıklamasında "Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri ile Sakarya, Kütahya ve Eskişehir’den AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Kütahya ve Zonguldak’tan tahlisiye ekipleri yönlendirilmiştir. Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir. Bölgede iletişim kesintisi olmamakla birlikte, tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

CHP heyeti de Bartın'a gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "talimatıyla" CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki CHP heyetinin Bartın’a doğru yola çıktığı açıklandı. Heyette Ahmet Akın’ın yanı sıra Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da yer alıyor.