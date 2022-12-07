Bakan Dönmez: Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 9,24 milyar lira tasarruf sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kalıcı yaz saati uygulaması'yla 8 milyar 35 milyon kilovat saat tasarruf yapıldığını iddia etti.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genel Kurul'da milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

Dönmez ise şöyle konuştu:

“İki milletvekilimizin sorusu; ‘Kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin tasarruf yapıldı mı, yapılmadı mı?’ Bildiğiniz gibi 2015 yılında bu karar alınmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi ile aramızda yapılan protokol bir rapora bağlanmıştı. İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda, sabit saat uygulanmasının hem elektrik tüketimi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileri analiz edildi. Nitekim her yıl da bunun takibi yapıldı. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 8 milyar 35 milyon kilovat saat olup bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifede 5,69 milyar TL, üç zamanlı tarife 9,24 milyar TL."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri, yapılan görüşmelerin ardından AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.