Bakan Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı.

Dönmez, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" dedi.