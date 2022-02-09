Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı.
Dönmez, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 'Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor' dedi.
Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı.
Dönmez, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" dedi.