Bakan Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 'Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor' dedi.

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı.

Dönmez, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" dedi.

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