Bakan Dönmez: Isparta il ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekemiz kalmamıştır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı. Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Şubat Perşembe günü Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı yaşandığını ve buna bağlı olarak şebekelerde buz yüküne dayalı ciddi hasarlar oluştuğunu belirtti.

İletken kopmaları ve direk hasarlarıyla trafo merkezlerindeki arızalar nedeniyle elektrik sıkıntıları yaşandığını söyleyen Dönmez, ilk etapta Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin Isparta'daki bakım onarım ve acil müdahale ekiplerinin çalışmalara başladığını ancak olayın büyüklüğü karşısında çevre illerden takviye personel ve ekipman sağlandığını bildirdi.

Çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dönmez, "Sivas’tan, Yozgat’tan, Kastamonu’dan, İstanbul’dan, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Hatay, Denizli gibi birçok ilimizden buraya olaya müdahale etmek üzere teknik personel çağrıldı. Onların 7/24 durmaksızın gece gündüz çalışarak yapmış oldukları mücadele sonunda Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır" dedi.

"lk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimiz merkezdeki işlerini bitirir bitirmez, kırsaldaki köylere doğru yönlendiriyoruz" diyen Dönmez, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği oluştuğunu öne sürerek, "Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor söylentileri doğru değil. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.