Bakan Dönmez: Enerji altyapılarımızda ciddi hasarlar var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamada bulundu.

Depremden kaynaklı olarak enerji altyapısında ciddi hasarların olduğunu belirten Dönmez, "Hastane, aş evi, fırın gibi tesislerde doğal gaz ve enerjiyi mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız" dedi.

Dönmez'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Enerji altyapılarımızda ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında gerekse doğalgaz iletim hatlarında ve dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz iletim hattında kopma meydana geldi. Bu hat Maraş başta olmak üzere, Gaziantep, Hatay ve Kilis’e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. İllerimizde kesintiler yaşanabilir.

TEİAŞ’a ait 30 trafoda hasar söz konusu. Bir kısmında ağır hasar olan yerlerimiz de var. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Hastane, aş evi, fırın gibi tesislerde doğal gaz ve enerjiyi mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız."