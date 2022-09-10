Bakan Dönmez: Doğalgazda bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik’in Osmaneli ilçesi organize sanayi bölgesinde yer alan "Akgün Şirketler Grubu’nun Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası"nın temel atma törenine katıldı.

DHA'nın haberine göre Avrupa’da bir enerji krizi yaşandığını ve Türkiye’nin de bundan etkilendiğini söyleyen Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor. Medyadan takip ediyorsunuzdur doğalgazın tüketimiyle ilgili konularda çeşitli yaptırımlar hayata geçirdiler. Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğalgaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah. Fiyatlar konusunda maalesef biz de dünyadaki gelişmelerden olumsuz yönde etkileniyoruz."

Dünyada üretilen maden çeşitliliği açısından 168 ülke arasında Türkiye’nin 8’inci sırada olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Madencilik önümüzdeki yıllarda kalitesiyle Türkiye’nin adından en fazla söz ettireceği sektörlerden biri olacak. Ancak önümüzde çevrecilik kisvesi altında taş koymaya çalışanlar da yok değil. Dertleri, niyetleri bambaşka. Hepsini biliyoruz. Türkiye’nin madenleri yer altında kaldıkça onlardan mutlusu yok. Çevre de bizim madenler de. Ne birinden vazgeçeriz ne diğerinden" dedi.