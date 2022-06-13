Bakan Dönmez: 2023'ün ilk çeyreğinde insanımız Karadeniz gazına ulaşacak

TRT Haber'e konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek gibi görünüyor. İnsanımız bu gazı mutfağında kullanınca hissedecek" dedi.

Dönmez'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle: