Bakan Çiftçi'nin Osmanlı sevdası: 30 Ağustos'un arifesinde 2. Abdülhamit'in torununa ziyarete gitti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit’in torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu’nu ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde yapılan ziyaret bakanlığın resmi internet sitesinde de “İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın kıymetli torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu’nu ziyaret etti” ifadeleriyle haber olarak yayımlandı.

Bakan Çiftçi, "Sultan II. Abdülhamid Han’ın kıymetli torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu Beyefendi'yi ziyaret ederek hayır dualarını aldık" diye yazdı.

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ecdadımızın yadigârı” dediği Osmanoğlu’ndan “hayır duası” aldığını belirtti, ziyaretten fotoğraflar yayımladı.

Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

Bugün, ecdadımızın yadigârı, Sultan II. Abdülhamid Han’ın kıymetli torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu Beyefendi'yi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Kendisine ve Sayın Orhan Osmanoğlu başta olmak üzere tüm aile bireylerine sıcak misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli büyüğümüze sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”

Valiyken de 30 Ağustos'a bir gün kala Abdülhamit'in tahta çıkışını kutlamıştı

Bakan Çiftçi Erzurum Valisi olduğu dönemde de Cumhuriyet'in valisi olarak padişahın tahta çıkış gününü kutlayan bir isim olarak haberlere konu olmuştu. Çiftçi 2024 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na bir gün kala yayımladığı özel mesajla Abdülhamid'in tahta çıkışının 148'inci yıldönümünü kutlamıştı.

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