Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Karlov suikastı' açıklaması

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, 19 Aralık 2016’da katıldığı sergide, polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava, 9 Mart 2021’de karara bağlanmıştı.

Suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş’ın "örgüt ağabeyi" olduğu belirtilen sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş’a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ile ‘terör amaçlı kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

'İki ülke liderinin dirayeti bu tuzağı boşa çıkardı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un 6’ncı ölüm yıldönümünde Sputnik’ten Turan Salcı'ya açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “İki ülke liderinin dirayeti ve kurumlarımızın çalışmaları bu tuzağı boşa çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

"Büyükelçi Karlov’un kaybı, Rus halkını olduğu kadar, halkımızı ve tüm ülkemizi derinden üzmüştür" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Karlov, çalışmalarıyla Türkiye-Rusya ilişkilerine önemli hizmetlerde bulunan tecrübeli bir diplomat olarak Türk halkının sevgisini kazanmıştı. Görevi süresince Türk-Rus dostluğuna yaptığı katkı her zaman hatırlanacaktır. Bu olayın üzerinden 6 yıl geçti. Bu saldırının Sayın Karlov’un şahsında Türk-Rus dostluğunu hedef aldığı artık bilinen bir gerçektir. İki ülke liderinin dirayeti ve kurumlarımızın çalışmaları bu tuzağı boşa çıkarmıştır. Olayın failleri de yargı önünde hesap vermiş ve hak ettikleri cezalara çarptırılmışlardır."