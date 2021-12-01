Bakan Çavuşoğlu, Riga’da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Çavuşoğlu ve Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Atta Kongre Merkezi'nde görüştü.

Sputnik’te yer alan habere göre, toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Blinken ile yeniden bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek “görüşecekleri birçok konu bulunduğunu söyledi.

Bunlar arasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Roma'da yaptıkları görüşmede ele alınan konular ve kararların da olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, görüşmenin ‘devam niteliğinde’ olacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, Blinken ile iki NATO müttefiki olarak ABD-Türkiye ilişkileri haricinde, Ukrayna, Libya, Suriye, Afganistan gibi bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Mevlüt Çavuşoğlu ile bir kez daha bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu, ‘iki müttefik ülke’ olarak birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.

Öte yandan Blinken, NATO müttefikleri olarak Ukrayna'daki ve çevresindeki durumu, Batı Balkanları ve Kafkasya gündemlerini ele alacaklarını, ABD-Türkiye arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel gelişmeleri de konuşacaklarını söyledi.