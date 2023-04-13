Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la somut adımlar atma konusunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık" dedi.

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın Doha'da görüşmesinden bu yana ilişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün mevkidaşım ve kardeşim Şukri'ye bu ivmeyi sürdürme irademizi yineledik. Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Türkiye-Mısır ilişkilerinin ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız. Bugünkü görüşmemizde aslında temelde görüşlerimizin çok ayrı olmadığına, bazı yöntemler konusunda farklı düşünebildiğimize fakat bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın işbirliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz ve önümüzdeki süreçte birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye konusunu da ele aldıklarını, ileriki süreçte yapılabilecek dörtlü toplantılar hakkında Şukri'yi bilgilendirdiğini aktararak, "Suriye'deki kalıcı barış ve istikrar, hepimiz için önemli. Bunun için ciddi adımların atılması lazım. Bu konuda hemfikiriz. Bu konuda da yine yakın işbirliği içinde olacağız. Görüş alışverişinde olacağız" diye konuştu.