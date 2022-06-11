Bakan Çavuşoğlu: İtalya'daki helikopterin düştüğü bölge tespit edildi

İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 4'ü Türk 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirilmişti.

Kaybolan helikopterdeki 4 yolcunun Eczacıbaşı çalışanı olduğunun ortaya çıkması sonrası kimlik bilgileri de belli olmuş, yolcuların isimleri Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil olarak açıklanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile yaptığı basın toplantısı sırasında konuyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz ve Başkonsoloğumuz bölgede. Modena Valiliği açıklama yaptı. Helikopterin düştüğü bölge tespit edildi ancak yolculardan bilgi yok" dedi.