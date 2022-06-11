Eczacıbaşı'ndan kaybolan helikopter hakkında yeni açıklama

İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 4'ü Türk 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirilmişti.

Kaybolan helikopterdeki 4 yolcunun Eczacıbaşı çalışanı olduğunun ortaya çıkması sonrası kimlik bilgileri de belli olmuş, yolcuların isimleri Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil olarak açıklanmıştı.

Helikopteri arama çalışmaları sürerken Eczacıbaşı'ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan 4 arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronlar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar."