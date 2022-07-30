Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Yahu sen eylemci misin, yoksa projeci misin?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yerköy Kız Yurdu Bahçesi'ndeki Yerköy Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bozdağ, Kılıçdaroğlu'na "Yahu sen eylemci misin? Yoksa projeci misin?" dedi.

Bozdağ, "Şimdi Ankara'da 'milletin iktidarını nasıl yıkarız' onun hesabını yapıyorlar. 6 artı bir yani 7'li dediğimiz masa, tam bir koalisyon masasıdır. Liderlerin bir araya toplandığı masaya baktığınızda, koalisyon ortaklarının ihtilaflar çıktığında bir araya gelip nasıl çözeriz diye onun fotoğrafına benziyor. Bu fotoğraf eski Türkiye'nin fotoğrafı. Krizlerin, kaosların, çatırdamaların, iktidar düştü düşecek korkularının, kimsenin adım atamadığı bir Türkiye'nin fotoğrafı" diye konuştu.

'Bu ağız mafya ağzı'

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Daha şimdiden tehditler var. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi, 'İşte şu ihaleye girmeyin girerseniz, size dünyayı dar ederim.' Tehdit. Bürokratlara 'Şu şu işleri yapmayın, yaparsanız...' tarih de veriyor, şu tarihten sonra. Siyasetçilere gelince, 'Sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız.' Televizyonlara, bazı gazetecilere, 'Biz geldiğimiz gün kapınıza kilit vuracağız.' Yahu hani sen demokrattın, özgürlükçüydün, herkes her dediğini söylemekte serbestti ama daha şimdiden tehdit ağzı. Bu ağız kimlere benziyor? Yani meşru siyaset yapan anayasa ve yasalar çerçevesinde iktidar olacağını söyleyen bir siyasi liderine ve onların temsilcilerinin ağzına yakışıyor mu bu? Yani ihaleye girme diye tehdidi kimler yapıyor? Bizim ülkede yapan çok, mafya yapıyor bunu. 'Şu işi yaparsan başına şu gelecek' diye kim yapıyor? Tehdit ve şantaj yapanlar yapıyor. Bu ağız, mafya ağzı. Bu ağız, tehdit ve şantaj ağzı. Türkiye'nin yönetimine talip, meşru siyaset içinde anayasa ve yasalara göre bu ülkeyi yöneteceğim diyenlerin ağzı değil."

'Yahu sen eylemci misin?'

Kılıçdaroğlu'nun bakanlık ve kurumların önüne giderek tehditlerde bulunduğunu ileri süren Bozdağ, "Yahu sen eylemci misin? Yoksa projeci misin? Çık de ki benim projelerim bu, ben bunları yapacağım ama gidiyor kurumları tehdit ediyor. Kendine göre eylem yapıyor. Bunlar eylem kültürü, sol tandanslar eylemi bir marifet zannediyor. İşte bizim farkımız o. Biri eylem yapıyor, biri icraat yapıyor. Biz icraatımıza devam edeceğiz. Eylemciler eylemine devam etsin. Bu millet eylemcileri çok gördü ama onlara hiçbir zaman itibar etmedi. Bundan sonra da etmeyecektir" dedi. (İHA)