Bakan Bozdağ'dan İYİP'e saldırıya ilişkin açıklama: 'Hakikat ortaya çıkarılacak'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İYİP İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozdağ "İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır" dedi.

'İstismar etmek de doğru değil'

Bozdağ "Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.