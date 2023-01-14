Bakan Bozdağ: Yürütme yetkisi ortak kullanılamaz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6'lı masadaki yetki kullanımı tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bozdağ, "Anayasa’da yürütme yetkisi ve görevinin devrine,ortak kullanımına ya da bölünmesine izin veren hiçbir hüküm de yoktur" dedi.

Bakan Bozdağ şunları söyledi:

"Yürütme yetkisi-görevi, Anayasa değişikliği yapılmadıkça devredilemez, ortak kullanılamaz, ortaklık kabul etmez. Örneğin bakan/üst düzey yöneticisi atama yetkisi, kanunla dahi devredilemez. Zira Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yetki ve görevler, münhasıran cumhurbaşkanına aittir. Kaldı ki Anayasa’da yürütme yetkisi ve görevinin devrine, ortak kullanımına ya da bölünmesine izin veren hiçbir hüküm de yoktur. Ayrıca Anayasa, kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisinin kullanılmasını ayrımsız herkes için açık ve tartışmasız yasaklamıştır. Anayasa’nın bu açık hükümlerine rağmen altılı masadaki liderlerin alacağı kararlar veya yapacağı uygulamalar; fiilen Anayasa'nın kısmen ilgası, yürütme organına sivil darbe, Cumhurbaşkanına ait yetki ve görevlerin gaspı, Cumhurbaşkanının eli, ayağı ve ağzının bağlanması olur."