İnce: 4 parti Kılıçdaroğlu'yla pazarlık halinde, adaylık karşılığı vekil pazarlığı var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı pazarlığına ilişkin iddialarda bulundu.

İnce, "Kılıçdaroğlu'na diyorlar ki seni aday yaparız ama şartlarımız var. Milletvekili listesinden ne koparırsak kardır... Milletvekilliğinden ön sıralarda yer kapmanın pazarlığı var, memleketi düşünen yok. İYİ Parti dışındaki 4 parti kaç vekil alacağız diye pazarlık yapıyor, Kılıçdaroğlu'na seni aday yaparız diyorlar ama pazarlık yapıyorlar. CHP'li vekillere şimdiden söylüyorum, en az 80'iniz liste dışısınız, hayal görmeyin" dedi.