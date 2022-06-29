Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'dan teröristlerin iadesini isteyeceğiz

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı itirazlarını geri çektiği, üç ülke arasında dün imzalanan memorandumun ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Bozdağ "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız. Teröristlerin iadesi konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var. Onlardan yeni imzalanan mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz" dedi.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Gereğini yapacağız dediler ama maalesef bugüne kadar gerekleri yapılmadı. Türkiye'nin haklı sesini değerlendirdikleri için böylesi bir mutabakat metni imzalandı. PKK terör örgütü dışında, terör örgütü kabul etmeyen FETÖ, PYD ile YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir.

Mutabakat metni kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir izleme komisyonu oluşturulması da çok önemli. Uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz.

Bu ülkelerin terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni AB üyesi olan, NATO üyesi olan terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir zafere imza atmıştır."