Bakan Bozdağ açıkladı: Deprem bölgesinde adli süreçlerdeki süre uzatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Bozdağ paylaştığı mesajda "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız" ifadelerini kullandı.