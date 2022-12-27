Bakan Bilgin'in 'Sendikalar 8 binin üzerine çıkmayın dedi' sözlerine Türk-İş Başkanı'ndan yanıt

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, asgari ücret görüşmeleri sırasında işçi sendikaları başkanlarının "8 bin liranın çok üzerinde çıkmayın" dediğine dair iddiasına yanıt verdi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" isimli programa konuk olan Atalay, Bilgin'in söz konusu iddiasını yalanladı.

Atalay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanı o akşam dinledim. Daha sonra canlı yayında bir daha dinledim. Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu. Ben komisyonu 6 kez topladım, yönetimle her gün beraber olduk. Sayın Bakanımız ayın 20'sinde beni bakanlığa davet etti. Sayın Bakan ve TİSK Başkanı oradaydı. Sayın Bakan'a TÜRK-İŞ'in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra sayın Bakanın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok."