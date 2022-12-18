Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaretinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

EYT düzenlemesine ilişkin "Kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük" diyen Bilgin, şöyle konuştu:

"Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.

Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi. Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük.

Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere."

Asgari ücret

Asgari ücret için Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının salı günü gerçekleştirileceğini belirten Bilgin, "İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.