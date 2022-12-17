Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 'Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız' dedi.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız" dedi.

Bilgin, "Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" diye konuştu.