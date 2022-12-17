Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız" dedi.
Bilgin, "Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" diye konuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 'Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız' dedi.
Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız" dedi.
Bilgin, "Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" diye konuştu.