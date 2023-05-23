Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Kimsenin endişesi olmasın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasına ilişkin Bilgin, Oğan'ın "tutarlı bir yaklaşım sergilediğini" belirtti.

Bilgin, şunları söyledi:

"Azerbaycan meselesinde, Azerbaycan'ın bütün problemleri konusunda hassasiyetlerini dile getirmiş bir siyasetçi. Dolayısıyla Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtaran bir mücadelede açıkça Türkiye'nin tavrını ortaya koyan, bu konuda liderlik yapan, Aliyev'e destek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı ortadayken bu hassasiyetlere sahip olan Sinan Oğan'ın başka bir tavır sergilemesi doğrusu beklenemezdi. Hayırlı olmasını diliyorum bu tavrın."

'Çok az bir süre kaldı'

Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

Maaş bağlama işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Çok az bir süre kaldı, bu hafta içerisinde tamamlanır. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

'Hazırlıkları süren konular, yeni Meclis döneminde çözüme kavuşacak'

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili temmuz ayındaki beklentiye ilişkin soru üzerine, Erdoğan'ın bu konudaki ifadelerini hatırlattı. Erdoğan'ın katkısıyla asgari ücretin belli bir seviyeye geldiğini ifade eden Bilgin, "Temmuzda da aynı, benzer bir süreç işleyecektir" dedi.

Memur maaşlarına ilişkin de Bilgin, "Bizim açıklamamız açık, 22 bin lira olacak" diye konuştu.

Çalışma hayatında EYT ve 3600 ek gösterge gibi pek çok çalışmanın tamamlandığını dile getiren Bilgin, "Son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu Meclis'e intikal ettirebildik. Bunların birçoğu Meclis'te çözülecek. Yani biz hazırlığı yapıyoruz, teknik çalışma Meclis'te yapılıyor. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı" dedi. (AA)