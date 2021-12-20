Bakan Bilgin'den emekli ve memur zammına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada emekli ve memura zam konularında açıklama yaptı.

Bütün emekli gruplarını içine alan bir düzenleme yapacaklarını belirten Bakan Bilgin, "Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Memur sendikalarıyla görüşmeler yaptık, varılan bir mutabakat var" dedi.

"Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz" diyen Bilgin, "Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.