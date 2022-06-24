Bakan Bilgin'den 'emekli ve memur zammı' ve 'asgari ücret' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve memur zammına ilişkin "Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız" açıklamasında bulundu.

Bilgin, şöyle konuştu: "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız."

Asgari ücrete ilişkin de konuşan Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" dedi.

Bilgin "Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler ki Türk devleti söz verdi ve onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır" diye konuştu.