Bakan Bilgin’den asgari ücrete ara zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam gelmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Bilgin ayrıca, “EYT’de ilk maaşların 1 Mart’ta ödenmesini bekliyoruz” dedi.

​​Bakan Bilgin, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Asgari ücret

Bilgin, “Asgari ücrete yeni zam gelir mi?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası’nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda yüzde 30’un altında yüzde 20’lerde bir enflasyon ile karşılaşacağız. Enflasyonun yüzde 20’lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır.”

EYT düzenlemesi

Bakan Bilgin, TBMM’de imzaya açılan EYT düzenlemesiyle ilgili ise “EYT’de ilk maaşların Mart’ın 1’inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Süreç Meclis’in iradesindedir” dedi.

EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesinin gündemde olmadığını belirten Bilgin, “EYT’li maaşında düşük zam iddiası doğru değildir” dedi.

Bilgin ayrıca, “Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT’den sonra Meclis’e getireceğimiz konulardan birisi de budur” diye konuştu.