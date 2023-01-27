Memur ve emeklilerinin zam farkları yatıyor

Yeni yıllı birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile önce SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,4 memur emeklilerine ise yüzde 16,5 enflasyon zammı geldi.

Maaş zammı yüzde 30 oldu

Sonra bu oran üzerinden de refah payı belirlenerek maaş zammı önce yüzde 25 sonra da yüzde 30 oranına çıkartıldı.

En düşük memur ve emekli maaşı

Yapılan zamların ardından en düşük emekli aylığı 5 bin 500, en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 liraya yükseldi.

Takvim yayınalandı

Memur emeklileri normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda bir takvim yayınladı.

Zam farklarının ocak ayının son cuma günü olan 27 Ocak'a kadar yatacağı belirtilerek, şu bilgiyi verdi:

9 bin 541,05 lira ile 17 bin 347,36 lira arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

Memur maaş zammı 27 Ocak'a kadar yatıyor

Memur maaş zammı bugüne kadar henüz yatmamıştı. Buna göre; 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farklarını bugün alacak.

Maaşlar banka ve PTT şubelerinde

5510 sayılı Kanunun 4/1-c (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek.