Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Vedat Bilgin, Kırşehir'de katıldığı 35. Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış töreninde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında "Sorunun çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim" dedi.

Asgari ücret ve EYT hakkında açıklamalarda bulunan Bilgin, "Birincisi şu, bir defa esnafa şunu söyleyeyim, esnafımızın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir. Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. İkincisi, çalışanlarımız, emekçilerimiz, işçilerimiz, onların her adımda sorunlarının üstesinden gelmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sene kümülatif olarak yüzde 94, aritmetik olarak asgari ücrette yüzde 85 artış gerçekleştirdik" diyen Bilgin, şunları söyledi:

"Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür. Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim."