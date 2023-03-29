Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına yönelik "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil" dedi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından seçimler öncesi asgari ücrete ara zam yapılabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Bakan Bilgin, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Asgari ücrete ara zamla ilgili gündemimizde bir şey yok, temmuzda enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu anda gündemimizde değil” dedi.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmesi sonrası bu rakamdan yüksek alanlar için de zam beklentisi oluşurken, Bakan Bilgin, "Gündemde kademeli artış yok” diye konuştu.