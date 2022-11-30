Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta toplanacağını söyleyen Bilgin, "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.

Bakan Bilgin sözleşmelilere kadro konusunda da "Düzenleme sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsıyor. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme" diye konuştu.

Vedat Bilgin sosyal medya hesabından da "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bak. sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" paylaşımı yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18.15'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geleceği duyurulmuştu. Görüşmede EYT ve asgari ücret konusunun masaya yatırılması bekleniyor.