Bakan Bilgin'den asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Bilgin asgari ücrete vergi konusunda, "Bu konuda bir çalışmamız var. Alternatif vergi modellerini inceliyoruz. Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli" diye konuştu.

Asgari ücretle ilgili bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Bilgin, daha önce bahsettiği anket çalışmasının aralık ayından önce ellerinde olacağını, anket sonucunda kamuoyunun beklentisinin açıklanacağını ifade etti.

EYT açıklaması

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna da açıklamada bulundu. Bilgin, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını dile getirdi.

Çalışma bitince bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını belirten Bilgin karar aşamasında da kamuoyunun dikkatine sunulacağını söyledi.

Ek gösterge için tarih verdi

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için ise "Kasım ayında kamu personeli danışma kurulu ve üçlü danışma kurulu toplanacak. Orada açıklayacağım bazı detaylar var" diye konuştu.