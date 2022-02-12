Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamada bulundu.
Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 'Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada 3600'ü müzakere edeceğiz' dedi.
Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamada bulundu.
Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.