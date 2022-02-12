Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.