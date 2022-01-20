Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 Ek Gösterge"ye ilişkin gazetecilerin sorusuna yanıt verdi.

Bilgin "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs’ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat’ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600'ü Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz" diye konuştu.

Memur sendikalarının ek gösterge sisteminin düzenlenmesi talebini değerlendiren Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz" dedi.

Asgari geçim indirimi (AGİ) hakkındaki soruya da yanıt veren Bilgin İş kanununun 62. Maddesinin AGİ kesintisini yapılmasını mümkün görmediğini ifade ederek "Kanun ‘Bu kesintiyi yapamaz’ diyor. Siz brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor, ‘ücretler geriye gidemez’ diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi, şu anda yapılan işlem yanlış. Hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Sizin maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık" diye konuştu.

Bilgin kamu işçilerine ek zam beklentisine yönelik soruya ise "Bu konuda planlanacak bir şey yok. Biz enflasyon farkını orada işçilerimize de taahhüt ettik. 2 buçukluk fark, günü geldiği zaman belli olur" diye yanıt verdi.

İlaç fiyatlarına yönelik ise Bilgin, "Önümüzdeki hafta ve bu hafta da bizim sağlık sistemimizde SGK ile ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.