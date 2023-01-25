Bakan Bilgin EYT'de ilk maaş açıklaması: 1 Mart...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ​Bilgin, EYT'de ilk maaş için 1 Mart'ı işaret etti.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ​Bilgin, EYT düzenlemenin ne zaman resmileşeceğine dair konuştu.

Bilgin, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum" dedi.

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