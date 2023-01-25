Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemenin ne zaman resmileşeceğine dair konuştu.
Bilgin, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların ensesindeyiz
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Bahadır Batur
Haber Merkezi
Bakan Bilgin EYT'de ilk maaş açıklaması: 1 Mart...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'de ilk maaş için 1 Mart'ı işaret etti.
Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemenin ne zaman resmileşeceğine dair konuştu.
Bilgin, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum" dedi.