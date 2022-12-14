Bakan Bilgin: EYT istifade edeceklerin tamamını kapsayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (EDU-CARE) kapanış konferansına katıldı.

DHA'nın haberine göre, bakan Bilgin programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili ise "EYT'de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.