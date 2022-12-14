EYT'de yaş sınırı gelecek mi? İşte kulislerde konuşulanlar

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeye ilişkin geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeyle ilgili her gün farklı açıklamalar geliyor. Önceki gün, EYT yasasının geciktiği ve Ocak ayına kalabileceği bilgisi yayılmıştı.

Ondan önce de EYT için kadında 48, erkekte 50 yaş aranacağıyla ilgili söylentiler çıkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin gecikmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Bilgin, "gecikmenin teknik nedenlerden kaynaklandığını" söyledi.

Yeni müracaatlar arttı

EYT çalışmasının henüz tamamlanmadığını belirten Bakan Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Meclis’te anlattım; EYT ile ilgili sayılar (hemen emekli olabilecek sayı) her ay değişiyor. Haziran rakamlarıyla 1.5 milyon demiştik. Şimdi 1.8 milyon civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı işyerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var."

'Aralık sonuna kadar sonuçlanacak'

Hizmet birleştirme gibi teknik işlerin sürdüğünü belirten Bilgin, "Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis’e götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyor. 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız” dedi.

Yaş sınırı planlamasının nedeni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan EYT toplantısında, yapılan etki analizleri sonucu sürpriz şekilde “düzenlemeye yaş sınırı getirilmesi” gündeme gelmişti.

Herhangi bir sınırlama getirilmeden yapılacak düzenleme ile yaklaşık 2 milyon kişiye emeklilik hakkının doğacağı, bunun da maliyet yükünün ağır olabileceği değerlendirilmişti.

Bu kapsamda EYT düzenlemesinden faydalanabilmek için prim gün sayısı ve yıl şartının yanı sıra kadınlarda 48, erkeklerde 50 ya da kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı getirilmesi üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda “yaş sınırı” ilgili alternatifli çalışmalar sürerken, hazırlığın tamamlanmasının ardından teklifin Aralık sonu AKP grubuna iletilmesi, grupta yapılacak değerlendirmelerin ardından TBMM’ye sunulması bekleniyor.

AKP patronların kaygılarını konuşuyor

Milliyet'te yer alan habere göre, parti içinde yapılan değerlendirmelerde herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın yapılacak EYT düzenlemesine patronlardan itirazlar geldiği, düzenleme ile 1 milyon 700 bin ila 2 milyon çalışanın bir anda emekli olmasının üretime zarar vereceği ve bunun mal ve hizmet fiyatlarına olumsuz yansıyacağı öne sürülürken emekliliğin patronları ciddi bir kıdem tazminatı yükümlülüğü ile karşı karşıya bırakacağı, devlete de yıllık 300 milyar TL’lik mali yük getireceği iddia ediliyor.

Seçim arifesinde olunduğu ve kamuoyunda oluşan beklentinin karşılanma düzeyinin sandık sonuçlarına yansıyabileceği hesapları da bir yandan yapılıyor.