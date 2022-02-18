Bakan Bilgin: 13 ilaç ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen dördü ithal, dokuzu imal edilen toplam 13 ilacın yayımlandığı açıkladı.

Bilgin, ilaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini aktardı.

Bu ilaçlardan biri insan immunoglobulini, biri Hemofili ilacı ve biri kanser ilacı olup biri ağrı kesici ateş düşürücü şurup, biri antibiyotik, biri enteral beslenme ürünü, biri genel anestezik, biri zehirlenme tedavisi ilacı, biri parenteral antibiyotik, biri eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, biri topikal antifungal, biri topikal antiviral, biri yanık tedavisinde kullanılan ilaçtan oluşuyor.