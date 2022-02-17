Turk İlaç 10 milyon doz Sputnik Light için anlaşma imzaladı

Rusya Direct Yatırım Fonu grup firmalarından Human Vaccine şirketi ile Turk İlaç ve Serum Sanayi arasında 10 milyon doz Sputnik Light aşısının tedarik ve satışını kapsayan anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Anlaşmaya göre, Turk İlaç ve Serum Sanayi, Sputnik Light aşısının Türkiye'de lansmanı, tescili ve dağıtımı için tek yetkili ortak oldu.

Yapılan açıklamaya göre, sonuncusu Hindistan olmak üzere Sputnik Light aşısı 15'ten fazla ülkede tescillenmiş durumda. Aşı, tek başına tek doz olarak veya pekiştirici doz olarak kullanılıyor.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Pekiştirici doz olarak Sputnik Light aşısı, Omicron suşuna karşı viral nötralize edici aktiviteyi önemli ölçüde artırır. Pekiştirici doz olarak Sputnik Light ile yeniden aşılanan bireylerin yüzde 100'ü, Omicron'a karşı nötralize edici antikorlar geliştirdi. Kasım ayında The Lancet, Sputnik Light'ın yüksek etkinliği hakkında bir makale yayınlamıştır. Çalışma, Rus aşısının hem seronegatif (COVID-19 ile enfekte olmayanlar) hem de seropozitif (enfekte olanlar) gruplarda güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu gösterdi. Tespit edilen yan etkiler hafif ile orta derecede olup ve ilacın ciddi bir etkisi bildirilmemiştir."