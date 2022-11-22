Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Tehdit olduğu zaman kuracağız

S-400 hava savunma sistemine dair açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, 'Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunmasını nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız' dedi.

Haber Merkezi

TBMM'de gerçekleştirilen Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 alımına ve S-400'ün kurulumuna ilişkin açıklamada bulundu.

NTV'nin haberine göre;  Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin olarak, "ABD Savunma Bakanlığı tedarikin desteklendiğini söylüyor. F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi.

Akar, S-400 hava savunma sistemine dair ise "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunmasını nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" ifadelerini kullandı.

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