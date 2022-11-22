Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Tehdit olduğu zaman kuracağız

TBMM'de gerçekleştirilen Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 alımına ve S-400'ün kurulumuna ilişkin açıklamada bulundu.

NTV'nin haberine göre; Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin olarak, "ABD Savunma Bakanlığı tedarikin desteklendiğini söylüyor. F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi.

Akar, S-400 hava savunma sistemine dair ise "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunmasını nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" ifadelerini kullandı.