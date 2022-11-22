Bakan Akar'dan 'Nah alırsın' açıklaması: 'Biraz abartılı cevap verdim'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe teklifi görüşülürken İYİP'li Aytun Çıray'a yönelik ''Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun'' ifadelerini kullanmıştı.

Akar, görüşmelerin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen soru-cevap kısmında söz konusu ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Akar'ın açıklaması şöyle:

''Beyefendi bana bazı sorular sordu. Orada biraz abartılı cevap verdim. Ama bu sorular onlarca kez soruldu. Meclis’e geldiğimizde ne sorulacaksa biz bu soruları yanıtladık. Savcılık düzeyinde, yargılamalarda üstümüze düşen neyse biz üstümüze düşeni hep yaptık."