Hulusi Akar küfür etti, 'nah alırsın oy' dedi... Aytun Çıray'la 'bozuksun' polemiği

Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde hararetli tartışmalar yaşandı. İkili arasında Akar'ın sözleri üzerinden oy polemiği de yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; İYİP'li Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno’dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi ve “O ödülü niye aldınız?” diye sordu. Akar “Bir tek ben mi aldım, almayan yok” dedi.

Akar, Çıray’ın “Bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi?” sözlerine Akar, sinirlendi, masaya vurarak “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” dedi.

İkili arasında yaşananlar tutanaklara da yansıdı:

Çıray: Eski defterleri açmak olacak ama madem buradasınız, Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilme emrini veren ABD'li komutan Odierno’nun elinde liyakat nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyordu. TSK'nın kurumsal onurunu yerle bir eden adam aracılığıyla verilen bu ödülü niye kabul ettiniz? Bu ödülü reddetseniz, sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızınız önünü keserler miydi?

Akar: Bir tek ben mi aldım o ödülü? Bilmeden konuşmayın.

Çıray: Acziyetin ifadesi, kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayıp etmiştir.

Akar: Karşına televizyonu alıp propaganda yapıyorsun. Boş konuşuyorsun.

Çıray: Bağırarak haklı olamazsın. Sadece acziyetinizi ortaya koyuyorsunuz.

Akar: Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsun. Aç bak listeye, almayan yok (masaya vurarak).

Çıray: Bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli.

Akar: Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy.

Çıray: Siz bu memlekette Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız he. Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Müsteşarlık yapmış, devletin ne demek olduğunu bilen biriyim. Akıl vermeyin.

Akar: Bozulmuşsun.

Çıray: Sizsiniz bozuk.

Akar: Sen bozuksun. Yazıklar olsun.