Bakan Akar'dan deprem açıklaması: '7 bin 500 Mehmetçik bölgede'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler hakkında açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar 2 bin 600 kurtarma personeli ve 78 araç yerine ulaştırılmıştır. Sahada helikopterler ve Taarruzi İnsansız Hava Araçlarımız (TİHA) dahil 75 araç var" dedi.
Akar'ın açıklamasının satır başları şöyle:
- Şu ana kadar 2 bin 600 kurtarma personeli ve 78 araç yerine ulaştırılmıştır. Sahada helikopterler ve TİHA’larımız dahil 75 araç var.
- Tüm bölgelerde 7 bin 500 Mehmetçik bölgede. Yarın da 1500 Mehmetçik bölgedeki çalışmalara dahil olacak.
- Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek.
- Deprem bölgesinde bulunan bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açılmış durumda.