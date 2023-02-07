Bakan Akar'dan deprem açıklaması: '7 bin 500 Mehmetçik bölgede'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler hakkında açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar 2 bin 600 kurtarma personeli ve 78 araç yerine ulaştırılmıştır. Sahada helikopterler ve Taarruzi İnsansız Hava Araçlarımız (TİHA) dahil 75 araç var" dedi.

Akar'ın açıklamasının satır başları şöyle: