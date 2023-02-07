Bakan Akar'dan deprem açıklaması: '7 bin 500 Mehmetçik bölgede'

Deprem bölgelerine ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, '7 bin 500 Mehmetçik bölgede. Yarın da 1500 Mehmetçik bölgedeki çalışmalara dahil olacak' dedi.

Haber Merkezi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler hakkında açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar 2 bin 600 kurtarma personeli ve 78 araç yerine ulaştırılmıştır. Sahada helikopterler ve Taarruzi İnsansız Hava Araçlarımız (TİHA) dahil 75 araç var" dedi.

Akar'ın açıklamasının satır başları şöyle:

  • Şu ana kadar 2 bin 600 kurtarma personeli ve 78 araç yerine ulaştırılmıştır. Sahada helikopterler ve TİHA’larımız dahil 75 araç var.
  • Tüm bölgelerde 7 bin 500 Mehmetçik bölgede. Yarın da 1500 Mehmetçik bölgedeki çalışmalara dahil olacak.
  • Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek.
  • Deprem bölgesinde bulunan bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açılmış durumda.

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