Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile telefonda görüşen ABD Savunma Bakanı Austin, 'Savunma Bakanlığı müttefikimiz Türkiye'ye yardım etmeye hazırdır' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefonda görüştüğü açıklandı.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada Austin’ın depremin ardından Türkiye'ye taziyelerini sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ‘’Bakan Austin, Türkiye'nin yardım çabalarına ABD'nin desteğini sundu ve Türkiye'nin ihtiyaçları geliştikçe yardımın devam edeceği sözünü verdi. Bakan Akar, Bakan Austin'e teşekkür etti ve İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD-Türkiye işbirliğinin yardım çabaları üzerindeki olumlu etkisini vurguladı’’ denildi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Austin ise şu ifadeleri kullandı:

''Taziyelerimi sunmak ve ABD'nin desteğini taahhüt etmek üzere dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüm. Savunma Bakanlığı müttefikimiz Türkiye'ye yardım etmeye hazırdır."

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