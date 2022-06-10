Bakan Akar: Yunanistan'ın saldırgan eylemlerine gerekli karşılığı veririz

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, "2020-2021 Dönemi Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"nde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye’nin Ege’de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu" belirtti.
"Uluslararası hukuk, anlaşmalar ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz" ifadesini kullanan Akar şunları söyledi:
"Komşumuz Yunanistan’daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor ‘Türkiye’ diyor, akşam yatıyor ‘Türkiye’ diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye’ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak, birtakım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz."
'Saldırgan eylemlere gerekli karşılığı verdik'
Yunanistan’ın anlaşmalara aykırı bazı adaları silahlandırdığını belirten Akar, "Yunanistan’ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldubittilere ‘evet’ dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.
'Türkiye’nin tehdit değil etkin bir müttefik'
İHA'nın haberine göre Türkiye’nin tehdit değil, "tam tersine güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunu" dile getiren Akar, şöyle konuştu: